BODRUM'DA SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI SOKAĞA TAŞTI 1'İ AĞIR, 4 YARALI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyada küfürlü tartışan akrabalar arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür eden akrabaların arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K.'nın yaşadığı eve Erhan K. ve beraberindeki kişiler gelerek kavga etmeye başladı. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Erhan K. karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Erhan K.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede çalışma yapılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.