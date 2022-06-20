Bodrum'da söndürülmeyen mumdan çıkan yangın evde hasara yol açtı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, söndürülmeyen mumdan çıktığı belirlenen ev yangınında büyük çapta hasar oluştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, söndürülmeyen mumdan çıktığı belirlenen ev yangınında büyük çapta hasar oluştu. Bitez Mahallesi 1980 Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese giden ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi. İlk incelemeler sonucunda, yangının söndürülmeyen mumdan çıktığı tespit edildi. AA / Ali Ballı - Güncel Güncel Haberler

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