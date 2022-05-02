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Bodrum'da sokaklarında bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Güncel
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Bodrum'da sokaklarında bayram yoğunluğu Bayram yoğunluğu şehir içi trafiğine de yansıdı Ramazan Bayramı'nın ilk gecesinde Muğla'nın Bodrum ilçesi sokaklarında yoğunluk yaşanırken, zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Bodrum'da sokaklarında bayram yoğunluğu

Bayram yoğunluğu şehir içi trafiğine de yansıdı

MUĞLA - Ramazan Bayramı'nın ilk gecesinde Muğla'nın Bodrum ilçesi sokaklarında yoğunluk yaşanırken, zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Ramazan Bayramı'nın ilk gecesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu vardı. Özellikle Cumhuriyet Caddesi, Kale Caddesi, Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde yürüyüş yapan turistler, cadde üzerindeki işletmelerden alışveriş yaptı. Kimi tatilciler ise kafe ve eğlence mekanlarında yoğunluk oluşturdu. Bodrum'da eğlence gece geç saatlere kadar devam etti.

Bayram yoğunluğu şehir içi trafiğine de yansıdı. Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi boyunca yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Araçların 2 kilometrelik mesafeyi dakikalarca geçemediği görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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