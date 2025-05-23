Bodrum'da Sokak Düğününe Domuzları Parkur: Panik Anları

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yapılan sokak düğününde kalabalığın arasına giren domuz, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 20 Mayıs'ta akşam saatlerinde Umurca Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi. Domuz, bir sokak düğününde kalabalığın arasına girdi. Düğündekiler panik yaşarken, domuz bir süre sonra kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.