Bodrum'da Sokak Düğününe Domuzları Parkur: Panik Anları

Bodrum'da Sokak Düğününe Domuzları Parkur: Panik Anları
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sokak düğününde kalabalığın arasına giren domuz, panik yaşanmasına neden oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yapılan sokak düğününde kalabalığın arasına giren domuz, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 20 Mayıs'ta akşam saatlerinde Umurca Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi. Domuz, bir sokak düğününde kalabalığın arasına girdi. Düğündekiler panik yaşarken, domuz bir süre sonra kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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