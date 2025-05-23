Bodrum'da Sokak Düğününe Domuz Bastı

Bodrum'da Sokak Düğününe Domuz Bastı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sokak düğününde kalabalığın arasına giren domuz panik yarattı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yapılan sokak düğününde kalabalığın arasına giren domuz, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 20 Mayıs'ta akşam saatlerinde Umurca Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi. Domuz, bir sokak düğününde kalabalığın arasına girdi. Düğündekiler panik yaşarken, domuz bir süre sonra kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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