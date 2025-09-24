Bodrum'da skuter ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde skuter ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geldi. A.U.'nun kullandığı skuter, E.B.K. yönetimindeki 48 ALH 365 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile skuterde yolcu konumunda bulunan V.A. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.