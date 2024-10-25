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Bodrum'da Şişme Botta Patlama ve Yangın

Bodrum'da Şişme Botta Patlama ve Yangın
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şişme botta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Botun kaptanı denize atlayarak kurtuldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denizde şişme botta patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bot kaptanı denize atlayarak kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Bitez açıklarında meydana geldi. Mehmet N.Y. kaptanı olduğu botu çalıştırmak isterken bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama ile botta yangın çıktı. Bu sırada Mehmet N.Y., denize atlayarak alevlerden kurtuldu. Bakımdan yeni çıktığı belirtilen bot alev alev yanarken, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bir süre sonra bot suya gömüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Muğla

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