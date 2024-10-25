Bodrum'da Şişme Botta Patlama: Kaptan Denize Atlarken Kurtuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şişme botta meydana gelen patlamada bot kaptanı denize atlayarak yangından kurtuldu. Patlama sonucu bot alev alev yanarak suya gömüldü.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizdeki şişme botta patlama meydana geldi. Patlama sırasında bot kaptanı denize atlayarak kurtuldu.
Olay, gece saatlerinde Bitez açıklarında meydana geldi. Mehmet N.Y. isimli bot kaptanı, botu çalıştırmak istediği sırada botta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte botta yangın çıktı. O sırada kaptan Mehmet N.Y. denize atlayarak kurtuldu. Bakımdan yeni çıktığı belirtilen bot alev alev yandı.
Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, bot suya gömüldü.
Haber: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),