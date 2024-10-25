Bodrum'da Şişme Botta Patlama: Kaptan Denize Atlarken Kurtuldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizdeki şişme botta patlama meydana geldi. Patlama sırasında bot kaptanı denize atlayarak kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Bitez açıklarında meydana geldi. Mehmet N.Y. isimli bot kaptanı, botu çalıştırmak istediği sırada botta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte botta yangın çıktı. O sırada kaptan Mehmet N.Y. denize atlayarak kurtuldu. Bakımdan yeni çıktığı belirtilen bot alev alev yandı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, bot suya gömüldü.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),