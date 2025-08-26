Bodrum'da Sintine Arızası Nedeniyle Tekne Battı

Bodrum'da Sintine Arızası Nedeniyle Tekne Battı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sintine pompasındaki arıza nedeniyle su alan ahşap tekne, fırtınanın etkisiyle battı. Teknenin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sintine arızası nedeniyle su alan ahşap tekne, fırtınanın da etkisiyle battı.

Torba Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap teknede dün sintine pompasında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle pompa, geri vakumlama yapmaya başladı. Kısa süre içerisinde tekne, su almaya başladı. Su almaya devam eden tekne fırtınanın da etkisiyle kısa sürede battı. Teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

