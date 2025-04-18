Bodrum'da Sınıf Öğretmeni Hint Keneviri Yetiştirirken Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evine düzenlenen operasyonda elbise dolabında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenip gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sınıf öğretmeni B.C. (47) açığa alındı. B.C. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılağaç Mahallesi'nde, sınıf öğretmeni B.C.'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, önceki gün ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, şüphelinin evindeki elbise dolabında, özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramalarda 9 kök Hint keneviri, uyuşturucu öğütme aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 8 litre zirai ilaç ve gübre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi. B.C., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, sınıf öğretmeni B.C. açığa alınırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.