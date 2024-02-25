Bodrum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ş.A, Ercan P'ye tabancayla ateş etti.

Şüpheli olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ercan P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.