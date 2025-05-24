Bodrum'da Sıcak Hava Denize Akın Ettirdi

Bodrum'da Sıcak Hava Denize Akın Ettirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler, Mayıs ayının son hafta sonunda sahillere akın etti. Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Bodrum'da, plajlar yaz sezonunu aratmayan kalabalıklarla doldu.

Bodrum'da sıcak hava denize akın ettirdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Mayıs ayının son hafta sonunda yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Bodrum'da nem oranı yüzde 40'lara kadar çıktı. Havanın ısınmasıyla birlikte başta Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri olmak üzere ilçenin birçok noktasında yoğunluk yaşandı. Tatillerini Bodrum'da geçiren vatandaşlar ile turistler, denize girerek serinledi, şezlonglarda güneşlendi. Plajlarda oluşan kalabalık yaz sezonunu aratmadı. Özellikle çocuklu aileler deniz keyfini uzun süre sahilde kalarak değerlendirdi. Hafta sonunu fırsat bilen Bodrumlular da sahillere akın etti. Sıcak havanın etkisiyle bazı vatandaşlar gölgede dinlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girerek keyifli zaman geçirdi. Bodrum Kumbahçe sahilinde işletmesi olan Canan Topdemir sezonun açıldığını belirterek, yaz sezonunun erken başlamasından memnun olduklarını ve önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Güncel
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