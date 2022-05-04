Bodrum'da sezonun 5'inci kruvaziyerine bandolu karşılama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1254 yolcu getiren, sezonun 5'inci kruvaziyeri 'Costa Venezia', bando takımı ile karşılandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, bayramın 3'üncü günü yolcu gemisi hareketliliği devam ediyor. İzmir Limanı'ndan gelen, İtalya bayraklı, 323 metre uzunluğundaki 'Costa Venezia' isimli gemi, sabah saatlerinde Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine demirlendi. Gemide ağırlıklı olarak Alman, Rus, İtalyan olmak üzere toplam 1254 turist ve 1078 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen yolcular, bando ekibi tarafından karşılandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı karşılama töreninde turistler, keyifli anlar yaşadı. İlçenin tarihi yerlerini gezen turistler, çarşıda alışveriş yaptı. Yolcu gemisinin saat 19.00'da Yunanistan'ın Santorini Adası'na hareket edeceği belirtildi.