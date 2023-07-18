Bodrum'da seyir halindeki otomobil alev aldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede tüm otomobili saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasını önledi.Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Türkbükü'nden Torba Mahallesi yönüne giden E.T.'nin kullandığı 34 DTG 551 plakalı kiralık otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otomobil sardı. Otomobil sürücüsü E.T., yolun sağında durup, eşiyle birlikte arabadan indi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile müdahale etti. Alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alevlerin söndürülmesinin ardından yarım saat kadar trafiğe kapalı kalan yolda trafik tekrar normal seyrine döndü.