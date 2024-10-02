Bodrum'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir cipte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında cip kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen cipten dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekti.
Kısa süre sonra alevler aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Yangında lüks cip kullanılamaz hale geldi.