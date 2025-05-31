Bodrum'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin personelini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Milas-Bodrum kara yolu Kaynar istikametinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, bir otelin personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.