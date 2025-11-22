Bodrum'da Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Kompleksi Yenilendi

Bodrum Belediyesi tarafından tadilattan geçirilen Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Kompleksi, törenle hizmete girdi.

Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinesiyle yenilenerek standartlara uygun hale getirilen kompleks için açılış töreni düzenlendi.

Gündoğan Mahallesi'ndeki törene, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 2023'de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın himayesinde başlayan çalışmanın, 2025 yılı itibariyle çok daha iyi bir seviyeye geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de tesisin geçmişten bugüne dönüşüm sürecini anlatarak, Aras'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek katılımcılar kompleksi inceledi.