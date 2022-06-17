Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz için mevlit okutuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için mevlit okutuldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için mevlit okutuldu.
Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi önünde gerçekleştirilen programa Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ile vatandaşlar katıldı.
Şehit polis için dua edildi, mevlit okundu ardından da vatandaşlara lokma ikram edildi.
Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 17 Haziran 2021'de takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.
AA / Ali Ballı - Güncel