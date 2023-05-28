Bodrum'da Seçimlerin Ardından Sevinç Konvoyu

CUMHURBAŞKANI 2'nci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasıyla birlikte Bodrum'da vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaparak sevinç turu attı.

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimlerinin saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayım işlemi başladı. Açılan sandıklara göre kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanıp, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar araçlarıyla sokaklara inerek konvoy yaptı. AK Parti ve Türk bayraklarıyla konvoy yapan vatandaşlar şarkılarla zafer turu attı.