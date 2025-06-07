Bodrum'da Şantiye Alanında Yangın: 30 Konteyner Zarar Gördü

Bodrum'da Şantiye Alanında Yangın: 30 Konteyner Zarar Gördü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, bitişik konteynerlere sıçrayarak 30'a yakın konteynerin zarar görmesine neden oldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, bitişiktekilere sıçradı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 30'a yakın konteyner zarar gördü.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiktekilere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 30'a yakın konteyner zarar gördü. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

İşçilerin bayram tatili nedeniyle işçilerin memleketlerine gittiği, bu nedenle konteynerlerin boş olduğu öğrenildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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