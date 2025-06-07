Bodrum'da Şantiye Alanında Yangın: 30 Konteyner Zarar Gördü

Bodrum'da Şantiye Alanında Yangın: 30 Konteyner Zarar Gördü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 30 konteyner zarar gördü. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülüyor ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerler, çıkan yangında zarar gördü.

İslamhaneleri Mahallesi'nde bir inşaatın şantiye alanında bulunan ve işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şantiye çalışanlarının bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 30 konteyner zarar gördü. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yürütüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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