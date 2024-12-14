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Bodrum'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: 600 Tavuk Telef Oldu

Bodrum'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: 600 Tavuk Telef Oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ali Sulak'ın kümesindeki 600 tavuk, sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğrayarak telef oldu. Ali Sulak, daha önce de benzer bir saldırı ile 700 tavuğunun kaybını yaşadığını ifade etti ve maddi kayıplarının 300 bin lira olduğunu belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaklaşık 600 tavuk telef oldu.

Bitez Mahallesi'nde bahçe peyzaj işiyle uğraşan 45 yaşındaki Ali Sulak, kiraladığı araziye çadırdan kümes kurarak, tavuk üretimine başladı.

Kümese gittiğinde tavuklarının telef olduğunu gören Sulak, güvenlik kamerasını izleyince sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını tespit etti.

Sulak, gazetecilere, kredi çekerek aldığı tavukların sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini söyledi.

Maddi kayıp yaşadığını anlatan Sulak, "Nisan ayında da yine sahipsiz köpekler kümesime girip, 700 tavuğumu telef etmişti. Zor şartlarda yine kredi çekerek tavuk alıp, üretime devam etmiştim. Şimdi de 600 tavuğum telef oldu, 300 bin lira zararım var." diye konuştu.

İlgili yerlere şikayette bulunduğunu ifade eden Sulak, üretime devam edebilmek için desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Öte yandan, sahipsiz köpeklerin kümesteki tavuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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