Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası - Haberler

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Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz hayvanların zehirlendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz hayvanların zehirlendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Gündoğan Mahallesi sahil kesiminde iki köpek ile dört kedinin bitkin halde bulunması üzerine yardım istendi. Bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesine ait hayvan ambulansıyla alınan hayvanlar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede ertesi gün üç kedinin daha öldüğü görüldü.

Mahalle sakinlerinin hayvan ölümleriyle ilgili şikayette bulunması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Gündoğan, Bodrum, Köpek, Muğla, Güncel, Haberler

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