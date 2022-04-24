Bodrum'da sıcaklık 30 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu - Haberler

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Bodrum'da sıcaklık 30 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Güncel
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Bodrum'da sıcaklık 30 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu Sıcaklık 30 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum'da sıcaklık 30 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu

Sıcaklık 30 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklığı hafta sonu 30 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklık artışıyla birlikte vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. İlçedeki Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent, Turgutreis sahillerinde yoğunluk oluştu.

Kimi vatandaşlar denize girerek serinlerken kimileri sahilde uzanarak güneşin tadını çıkardı. Sahillerdeki yürüyüş yolları ve kafelerdeki yoğunluklar da dikkati çekti.

Bodrum'da hava sıcaklıların önümüzdeki hafta da 30 dereceye yakın seyredeceği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Güncel

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