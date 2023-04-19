Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya işlem yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat firmasının önündeki sahile beyaz kum dökülmesiyle ilgili Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

Bodrum Belediyesi, Torba Mahallesi Demir mevkiinde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum döktüğü ihbarını aldı. Bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beyaz kumun döküldüğü tespit edilip, firma hakkında tutanak düzenlendi. Ekipler, bölgedeki kumun kaldırılmasını istedi. Durumun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirildiği belirtildi.

İŞ MAKİNASININ BEYAZ KÜM DÖKMESİNİ VATANDAŞ CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Firma tarafından sahile döktüğü beyaz kumun açığa taşınmaması için deniz içerisine beton bloklar yerleştirildiği görüldü. Ayrıca iş makinasının beyaz kum dökülen sahilde yaptığı çalışmalar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, geçen Mart ayında Turgutreis Mahallesi'nde bir otelin plaja beyaz kum dökmesi tepki çekmiş ve belediye ekipleri tarafından tutanak tutularak beyaz kum bölgeden kaldırılmıştı.