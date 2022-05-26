Bodrum'da sahildeki kaçak yapılar yıkıldı, izinsiz dikilen palmiyeler söküldü - Haberler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahile bir işletme tarafından yapılan kaçak yapılar yıkılırken, izinsiz dikilen palmiyeler söküldü, şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler kaldırıldı.

Turgutreis Mahallesi'nde bir otel işletmesi, devletin tasarrufu altındaki sahile kaçak ve ruhsatsız olarak ahşap restoran ve ahşap mutfak binası yaptığı, ayrıca sahilde kendine özgü plaj yapmak amacıyla palmiyeler diktiği ihbarı yapıldı. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce kaçak ve ruhsatsız 2 yapı yıkıldı. Ayrıca işletme tarafından sahile izinsiz olarak dikilen 14 palmiye ağacı da söküldü. Restoran çardağının sökümü için de işletmeye süre verildi.