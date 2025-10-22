Haberler

Bodrum'da Sağanak Yağmur Turistleri Etkiledi

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, caddelerde su birikintilerine yol açarken, turistler serin havaya rağmen denize girdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aralıklarla etkili olan sağanak yağmur ile birlikte bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Yağış sonrası turistler serin havaya rağmen denize girdi.

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Bu kapsamda, Gümüşlük-Koyunbaba yolunda yoğun su birikintileri meydana geldi. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Akyarlar-Turgutreis bölgesinde ise yağış nedeniyle yollar sel suları nedeniyle gelen taş ve moloz yığınlarla doldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bodrum Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Öte yandan, yağmurun durduğu anlarda Kumbahçe sahilinde yabancı turistler denize girdi. Bazı turistler ise plajda vakit geçirdi.

Yağmurun hafta boyu aralıklarla devam etmesi beklendiği bildirildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
