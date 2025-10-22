Haberler

Bodrum'da Sağanak Yağışlar Sonrası Su Birikintileri Oluştu

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine neden oldu. Turistler serin havaya rağmen denize girdi. Belediyenin temizlik çalışmaları ise devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Yağış sonrası turistler serin havaya rağmen denize girdi.

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Bu kapsamda, Gümüşlük-Koyunbaba yolunda yoğun su birikintileri meydana geldi. Bazı sürücüler, araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Akyarlar-Turgutreis bölgesinde ise yollar, yağış ve sel suları nedeniyle gelen taş ve moloz yığınlarla doldu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri, ulaştıklar bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan, yağmurun durduğu anlarda, Kumbahçe sahilinde yabancı turistler denize girdi. Bazı turistler ise plajda vakit geçirdi. Yağmurun hafta boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
