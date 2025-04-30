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Bodrum'da Sağanak Yağış Yol ve Dereyi Etkiledi

Bodrum'da Sağanak Yağış Yol ve Dereyi Etkiledi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, derelerin debisini yükseltti ve yollar göle döndü. Denizin rengi kahverengine dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, yollar göle döndü. Sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengine döndü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak uyarısının ardından Bodrum'da öğle saatlerinde yağış başladı. Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşatırken, derelerin debisi yükseldi. Gümbet Mahallesi'nde 4 araç derede kaldı. Sürücüler araçlarına ulaşamadı. Belediye ekiplerince dereye giden yollar şeritle kapatıldı. Mazgallar tıkanırken, sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Öte yandan, yağmurun yarın ve cuma günü meteoroloji tahminlerine göre aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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