Bodrum'da Sağanak Yağış İstinat Duvarını Çökertti, Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yoğun yağışlar sonucu bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında park halindeki bir otomobil hasar gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağış nedeniyle bir siteye ait istinat duvarının çökmesi sonucu otomobilde hasar oluştu.
Dirmil Mahallesi'ndeki bir siteye ait istinat duvarı, ilçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.
Çökme anında bölgede park halinde bulunan bir otomobilin camları taşların isabet etmesi sonucu kırıldı, kaportasında da hasar oluştu.
Polis ve belediye ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.