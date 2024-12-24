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Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve dere yatağında mahsur kalan araçlara sebep oldu. Ekipler, su taşkınlarına karşı önlem alıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, sabah etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi'ndeki Söğütlü Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Dere yatağında mahsur kalan park halindeki 2 araç ise Bodrum Belediyesi ekiplerince kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Su taşkınlarının yaşanabileceği noktalarda önlem alan ekipler, dere yataklarına araçlarını park eden, moloz ve evsel atık bırakanlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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