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Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerleyemedi. Belediye ekipleri çalışma yaparak ulaşımı normale döndürdü. Rögarlar taştı ve denizin rengi kahverengiye döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede yağışlı havayla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kıbrıs Şahitleri Caddesi'ndeki su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemedi.

Araç kuyruğu oluşan yolda, belediye ekipleri mazgallarda iş makinesi yardımıyla çalışma yaptı. Suyun akışı sağlanarak seviyesi azaltıldı ve ulaşım yeniden normale döndü.

İlçede bazı noktalarda rögarlar taştı, çamurlu suların denize ulaştığı noktalarda denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrum'da yağış aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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