BODRUM'DA SAĞANAK VE HORTUM

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağanak etkili olurken Bodrum açıklarında hortum oluştu. Denizde meydana gelen hortum anbean kameralara yansıdı.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Öte yandan, Yalıkavak açıklarında hortum görüldü. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, hortum karaya ulaşmadı.