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Bodrum'da Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü, Bir Genç Kurtarıldı

Bodrum'da Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü, Bir Genç Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle bir bina ve iki otomobil hasar gördü. Ayrıca, dere yatağında mahsur kalan 19 yaşındaki bir genç kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı bir binaya ve otomobillere zarar verdi, dere yatağında mahsur kalan kişi kurtarıldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış sonrası Kumbahçe Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle sitedeki bir bina ile park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. Duvarın altında kalan otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

Polis ve zabıta ekipleri çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Üçkuyular Caddesi'nde ise evsiz olduğu için geceyi dere yatağında geçirdiği belirtilen 19 yaşındaki genç derenin debisinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine gelen belediye ve itfaiye ekiplerince kurtarılan genç, pansiyona yerleştirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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