3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı

Bodrum'da Sağanak Sel: Dereler Taşarken Denizin Rengini Değiştirdi

Bodrum'da Sağanak Sel: Dereler Taşarken Denizin Rengini Değiştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, yollar göle döndü ve deniz kahverengine döndü. Sürücüler zor anlar yaşarken, 4 araç derede kaldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, yollar göle döndü. Sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengine döndü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak uyarısının ardından Bodrum'da öğle saatlerinde yağış başladı. Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşatırken, derelerin debisi yükseldi. Gümbet Mahallesi'nde 4 araç derede kaldı. Sürücüler araçlarına ulaşamadı. Belediye ekiplerince dereye giden yollar şeritle kapatıldı. Mazgallar tıkanırken, sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Öte yandan, yağmurun yarın ve cuma günü meteoroloji tahminlerine göre aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.