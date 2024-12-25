Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
Esma Esad'la ilgili dikkat çeken iddia: Kimseyle görüştürülmüyor

Bodrum'da Sağanak Nedeniyle İstinat Duvarı Çöktü

Bodrum'da Sağanak Nedeniyle İstinat Duvarı Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü ve kara yolunun bir bölümü trafiğe kapandı. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu kara yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

İlçede son birkaç gündür etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aksam saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunun Ortakent istikameti kenarındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Çöken duvardan savrulan taş ve kaya parçaları seyir halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Yaralananın olmadığı olay nedeniyle kara yolunun bir şeridi trafiğe kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Yola dökülen moloz ve taş parçaları kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
img

Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
img

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilmişti! 18 yaşındaki halini paylaş
img

"Hiçbir kırmızı çizgi gözetmeksizin saldıracağız"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
87 yaşında evlenen İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç harekete geçti
İnan Kıraç 87 yaşında evlendi, kızı harekete geçti
İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti Doğa öldü mü, Doğa diziden ayrılıyor mu? 16.16 saat anlamı nedir? 16 16 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti Sönmez öldü mü, Sönmez diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu? Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu? 15.15 saat anlamı nedir? 15 15 saat aşk anlamı 2025! 14.14 saat anlamı nedir? 14 14 saat aşk anlamı 2025! Kastamonu okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Kastamonu okul yok mu (Kastamonu Valiliği Açıklaması)? 13.13 saat anlamı nedir? 13 13 saat aşk anlamı 2025! Eskişehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Eskişehir okul yok mu (Eskişehir Valiliği Açıklaması)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.