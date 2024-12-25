Bodrum'da Sağanak Nedeniyle İstinat Duvarı Çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu kara yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

İlçede son birkaç gündür etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aksam saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunun Ortakent istikameti kenarındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Çöken duvardan savrulan taş ve kaya parçaları seyir halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Yaralananın olmadığı olay nedeniyle kara yolunun bir şeridi trafiğe kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Yola dökülen moloz ve taş parçaları kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.