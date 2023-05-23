Bodrum'da sağanak etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışlı hava nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Çamurlu suların döküldüğü yerlerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından turistler, çarşıda yoğunluk oluşturdu, tarihi yerleri ziyaret etmeyi sürdürdü.