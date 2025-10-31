Bodrum'da Rüşvet İddiasıyla Gözaltılar Artıyor

Bodrum'da, CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi A.'nın rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından olayla ilgili İbrahim Ç. de gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliye sevk edildi. Şüpheli Niyazi A. adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Masumum, sorun yok" dedi.

