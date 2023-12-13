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Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri teslim alındı

13 Aralık 2023 17:46 Güncelleme: 17:48 Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarşafa sarılmış halde bulunan Rus anne ve kızının cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Cinayet şüphelisi olan eski eş ise yurt dışına kaçmıştı.