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Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri teslim alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarşafa sarılmış halde bulunan Rus anne ve kızının cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Cinayet şüphelisi olan eski eş ise yurt dışına kaçmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılmış halde cesetleri bulunan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Olaydan 15 gün sonra Irina Dvizova'nın büyük oğlu David Dvizova ve yakınları, uçakla Türkiye'ye geldi.

Rusya Başkonsolosluğunun da devreye girmesiyle resmi işlemlerin ardından cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Anne ve kızın cenazeleri, özel cenaze aracı ile Antalya Havalimanı'na götürüldü.

Olay

Bodrum'da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta, 28 Kasım'da 3 metre arayla çarşafa sarılı halde cesetleri bulunmuştu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen anne kızın cinayet şüphelisinin eski eşi A.K. (46) olduğu, 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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