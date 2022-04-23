Bodrum'da, 'Rekabetin cinsiyeti mi olur?' sloganıyla düzenlenen triatlon yarışları başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Rekabetin cinsiyeti mi olur?' sloganıyla, bu yıl 'Man&Woman Challenge' adıyla 2'ncisi düzenlenen triatlon yarışları başladı.

Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen triatlon yarışları Bodrum'da başladı. Yarışlara 7 ülke 22 şehirden yaklaşık 500 sporcunun katılırken, yarışçılar kuvvet ve dayanıklılık gerektiren; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda kıyasıya mücadele etti. 1,2 kilometre yüzme, 60 kilometre bisiklet, ardından da 15 kilometre koşu etabı renkli görüntülere sahne oldu. Torba Mahallesi ile Güvercinlik Mahallesi arasında bisiklete binen yarışçılar, ormanlık alanda geçerek doğanın tadını doyasıya yaşadı. Öte yandan, triatlon mücadelesinde dereceye girenlere, Kaynar mevkisinde bir otelin bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Yarışlar yarın yapılacak duatlon etabının ardından sona erecek.