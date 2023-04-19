Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.
Bayramı ilçede geçirmek isteyenler zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve kent merkezinde araç yoğunluğu oldu.
Bodrum Devlet Hastanesi Kavşağı'nda başlayan araç kuyruğunun Konacık Kavşağı'na kadar yaklaştığı görüldü.
Sürücülerin trafikten çıkmak için ara arterleri kullanmaya çalıştıkları gözlendi.