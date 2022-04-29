Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Bayramı Bodrum'da geçirmek isteyen tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yokuşbaşı Emin Anter Bulvarı başta olmak üzere Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Konacık Atatürk Bulvarı'nda araç yoğunluğu oldu.

Yeni Hastane Kavşağı'nda başlayan araç kuyruğunun zaman zaman Konacık Kavşağı'na kadar yaklaştığı görüldü. Trafikte beklemek istemeyen bazı sürücüler ise tali yolları kullanmaya çalıştı.

Tatillerini ilçe dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların da gidiş istikametinde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.