Bodrum'da poşetle çöpe atılan kediyi belediye personeli kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çöpe atılan poşet içinde bulunarak kurtarılan kedi, belediye personeli tarafından kendisine ulaştırıldı ve poşetten çıkarıldı. Kedi, kurtarıldıktan sonra gözden kayboldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, poşet içinde çöpe atılan kedi, belediye personeli tarafından kurtarıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeli, Gürece Mahallesi'nde konteynerden sesler geldiğini fark etti.

Yapılan kontrolde, ağzı bağlanmış bir poşet içinde kedi olduğu tespit edildi.

Personel, kediyi poşetten çıkardı. Bu sırada kedi uzaklaşarak gözden kayboldu.

