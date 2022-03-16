Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Fatih Ö, şehidin ailesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan ile taraf avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu. Başka bir ilde olduğu belirtilen tutuksuz sanık Efe Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Olay yerine giden üç polis memurunun dinlendiği duruşmada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Efe Ö'nün tutuklanması talebinin ise hükümle değerlendirileceği belirtildi.

Yangöz'ün ailesinin avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu, mahkeme çıkışında gazetecilere, yaptığı açıklamada, her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Tutuksuz sanığın kaçma şüphesinin yüksek olduğunu savunan Osmanoğlu. "Gönül isterdi ki o da bu aşamada tutuklansın. Önümüzdeki celse, karar celsesi olacak. Dosyanın tüm delilleri toplandı. Mütalaa da buna göre oluşturuldu. Mahkeme adaletin tesisinde gereğini yapacaktır." diye konuştu.

Ailenin diğer avukatı Tuğba Özden Tosun ise "Biz mütalaadan memnunuz. Adaletin yerine ulaşacağı noktasında zaten hiçbir soru işaretimiz yok. Şehit kardeşimiz rahat uyuyacak." dedi.

Şehidin annesi Nursel Yangöz de sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Olay

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de, polisin takip ettiği otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastanede tedaviye alınmıştı.

Olayın ardından sanıklar Fatih Ö. ve Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.