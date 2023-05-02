Bodrum'da polis memuru şehit eden suçlu yeniden yargılandı

Bodrum'da silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada müebbet hapis ve 10 yıl hapis cezası alan 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan, yeniden yargılandı. Özturan, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, oğlu Efe Öztura'nın beraat kararı değişmedi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada müebbet hapis ve 10 yıl hapis cezası alan 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47), yeniden yargılandı. Özturan, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, oğlu Efe Öztura'nın beraat kararı değişmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.