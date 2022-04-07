Bodrum'da Polis Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileriyle etkinlik düzenlendi - Haberler

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Bodrum'da Polis Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileriyle etkinlik düzenlendi

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da Polis Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileriyle etkinlik düzenlendi

Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan ve eşi Ayşegül Durukan ile farklı birimlerden polis ekipleri, Umurça Mahallesi'ndeki Şehit Barış Akay Anaokulunu ziyaret etti.

Anaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Durukan çifti ve polis memurları, okulda eğitim gören çocuklarla trafik ışıkları benzeri kurabiyeler ve haftaya özel hazırlanan kağıtlara boyama yaptı.

Etkinlik, çocuklara hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle sona erdi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Polis Haftası, Hisarcık, Bodrum, Polis, Güncel, Haberler

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