Bodrum'da plaja inen yaban domuzları şaşkınlığa neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde plaja inen iki yaban domuzu, görenleri şaşırttı.

Yalıkavak Gerişaltı halk plajında güneşlenip denize giren vatandaşlar, iki yaban domuzunun sahile indiğini fark etti.

Denize yakın alanda dolaşan ve yiyecek aradığı gözlenen domuzlar, kendisine havlayan bir köpeğe de saldırmaya çalıştı. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.