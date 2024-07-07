Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da PKK/KCK üyesi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hapis cezası bulunan Bayram Çağlayan, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Çağlayan (45), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri ile Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Çağlayan'ın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Çağlayan, saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin adından Çağlayan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Çağlayan Bodrum Muğla Kck PKK Politika Güncel Haberler

Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title