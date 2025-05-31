Bodrum'da Personel Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, personel servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Güvercinlik Mahallesi Bodrum istikametinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 48 S 1221 plakalı servis minibüsü, önünde ilerleyen İlyas Ç. yönetimindeki 48 ARP 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve servis minibüsü refüje çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bodrum istikametine araç trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlandı, uzun kuyruklar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.