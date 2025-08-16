Bodrum'da Patlayan Su Hattı Yolda Çukur Oluşmasına Neden Oldu

Bodrum'da Patlayan Su Hattı Yolda Çukur Oluşmasına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı ve yolda çukur oluştu. MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edilerek onarım çalışmalarına başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı, yolda çukur oluştu.

Olay, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesinde meydana geldi. Patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Yolda çukur oluştu. İhbarla bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kavgada ensesinden bıçaklandı, apar topar ameliyata alındı! O anlar kamerada

Kavgaya karışan genç, ensesine saplanan bıçakla ameliyata alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası: Yarışta olacağını düşünüyorum

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.