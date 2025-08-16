Bodrum'da Patlayan Su Hattı Yolda Çukur Oluşmasına Neden Oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı ve yolda çukur oluştu. MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edilerek onarım çalışmalarına başladı.
Olay, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesinde meydana geldi. Patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Yolda çukur oluştu. İhbarla bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel